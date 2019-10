FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HBC2 XFRA US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

3HB XFRA FR0004153930 HYBRIGENICS S.A. EO -,01

PB9 XFRA DE0007921835 VIVORYON AG O.N.

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC.

PP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125