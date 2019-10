? Deventer, 10. Oktober 2019 - RoodMicrotec N.V, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitäts-dienstleistungen, hat heute die Zusammenarbeit mit Totech Europe B.V., einem niederländischen Unternehmen und weltweit führenden Hersteller von Lager- und Feuchtigkeitskontrolllösungen unter dem Markennamen Super Dry Totech bekanntgegeben.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung werden die Parteien Langzeitlagerung und damit verbundene Qualitätsprüfungen von Halb- leiterkomponenten anbieten. Die Partnerschaft basiert auf den Kernkompetenzen der beiden Unternehmen und wird von beiden Seiten im vollen Umfang genutzt werden. Totech bietet in seinem Werk in Zwolle, Niederlande, die Langzeitlagerung von Materialien und Komponenten an. RoodMicrotec bietet elektrische Tests und physikalische Analysen von Halbleiterkomponenten vor der Lagerung sowie eine regelmäßige Qualitätsüberwachung während der Lagerung und vor dem Rücktransport der Komponenten an den Kunden.

Jan de Koning Gans, Geschäftsführer der RoodMicrotec GmbH, sagt: "Der Bedarf an Langzeitlagerdienstleistungen für Halbleiterbauelemente in den verschiedenen Märkten wächst offensichtlich. Die Lagerung von Komponenten über mehrere Jahre ist ein wichtiger Bestandteil von Obsoleszenzmanagement-Strategien. Totech ist ein Marktführer für kosteneffiziente Langzeitlagerlösungen. RoodMicrotec ist führend bei der Qualitätsbewertung von Halbleiterbauelementen. Indem wir nun unsere Kräfte bündeln, bringen wir ein komplettes und wettbewerbsfähiges Servicemodell auf den Markt."

Jos Brehler, CEo of Totech, sagt: "Bei Super Dry Totech sind wir immer auf der Suche nach neuen Wegen, um unseren Kunden zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Unsere Kunden wissen bereits, dass wir Handlings- und Lagerspezialisten mit beispielloser Expertise in der Konservierung von feuchteempfindlichen Bauteilen in einer Produktionsumgebung sind. Aber jetzt stellen sie auch fest, dass sich unser Langzeitlager in Zwolle als äußerst wertvoll erweist, um die Langzeitlagerung zu verwalten und die Alterung zu bekämpfen. Mit dieser jüngsten Partnerschaft genießen Totech-Kunden den gesamten Kundenservice, die Accountverwaltung und die Lagermöglichkeiten von Totech, kombiniert mit ausführlichen Tests und Analysen der gelagerten Komponenten durch RoodMicrotec, die ihre kontinuierliche Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten. "

Über Totech

Totech ist Spezialist für die Handhabung und Lagerung von feuchteempfindlichen Bauteilen (Moisture Sensitive Device, MSD). Durch ihre Trockenlagerlösungen wird eine niedrige, kontrollierte Luftfeuchtigkeit (<0,5%) gewährleistet. Feuchtigkeit absorbierende Materialien wie elektronische Komponenten, Leiterplatten, Nanofasern, Kontaktlinsen, Laborproben, 3D-Druckpolymere und andere empfindliche Materialien werden trocken und vor Wassereintritt geschützt gelagert. Totech hat seinen Hauptsitz in Zwolle, Niederlande.

Weitere Informationen zu Totech unter https://www.superdry-totech.com/

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Ergänzende Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Anhang