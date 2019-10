Das Analysehaus RBC hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Damian Brewer hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an. Er habe sein Bewertungsmodell überarbeitet und trage nun seiner Untersuchung der angebotenen Sitzplätze der Billigfluggesellschaft, Hinweisen auf geringere Wachstumsraten bei der Konkurrenz und jüngsten Aussagen des Rivalen Easyjet Rechnung./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 11:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 11:16 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-10-09/23:10

ISIN: IE00BYTBXV33