Das "Hoffen und bangen" geht auch heute in die nächste Runde. Mit positiv aufgenommenen Berichten über den US-chinesischen Handelskonflikt konnte der DAX eine Erholung starten, die jedoch am Widerstandsbereich um die 12.150 Punkte stoppte. Die jüngsten Erholungsversuche stützen den Markt, die langen schwarzen Kerzen hingegen deckeln. So sollte sich der DAX vorerst seitwärts bewegen. DAX - Tageskerzen ...

