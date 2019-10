Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sunrise Communications von 85 auf 87 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die starke Entwicklung im ersten Halbjahr und die geringere Unternehmenssteuer, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten und die UPC-Übernahme genehmigt werden, könnte sich der Sunrise-Kurs in einer Spanne von minus 20 bis plus 20 Prozent bewegen./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

