Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Abwärtsrisiken für den globalen Wachstumsausblick und die Unsicherheit aufgrund des Handelskonfliktes zwischen den USA und China sorgen auch an den Währungsmärkten für hohe Unsicherheiten. Warum es für Währungsinvestoren nur wenige gute Alternativen zum Euro gibt, erklärt Devisenexperte Ulrich Leuchtmann anhand von vier Beispielen in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.