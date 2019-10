Investitionen sind für Unternehmen definitiv wichtig. Mithilfe von finanziellen Mitteln in Großprojekte, andere Unternehmen oder auch weitere Produktionsstandorte oder Produkte können Unternehmen nicht bloß ihre Zukunft sichern. Sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes in Wachstum investieren, weshalb viele Investoren regelmäßig die Investitionsquoten bei ihren Analysen in den Vordergrund rücken. Zwei Aktien, die in diesen Tagen ordentlich investiert haben, sind die der Münchener Rück (WKN: 843002) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...