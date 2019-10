Der neue BMW (WKN:519000)-Chef Zipse wurde recht deutlich. Er sieht BMW weder heute noch in Zukunft als Airline, sondern weiterhin als Flugzeugbauer. Auf BMW übertragen will er künftig sich also wieder deutlich stärker auf das Kerngeschäft des Autobauens konzentrieren und weniger stark auf Mobilitätsservices. Die Zukunft des erst kürzlich gemeinsam mit Daimler (WKN:710000) neu geformten Mobilitätsdienstleisters scheint bei derartigen Aussagen bereits auf der Kippe zu stehen. Eine erste Konsequenz ...

