Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Wirecard-Aktie von der "Conviction Buy List" gestrichen. Die Einstufung wurde zugleich aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Mohammed Moawalla begründete die Herausnahme aus der Auswahlliste mit attraktiveren Investmentchancen innerhalb des Sektors zur Zahlungsdienstleistungen. Seine Einschätzung, dass der Zahlungsabwickler besser als die Branche insgesamt abschneiden werde, habe aber Bestand, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 21:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-10-10/08:31

ISIN: DE0007472060