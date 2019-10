flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Mittwoch via Xetra mit einem Kursplus von 1,04 Prozent bei 12.094,26 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 2,88 Mrd. Euro. Der EuroStoxx50 schloss ebenso mit einem Kursgewinn und konnte um 0,85 Prozent auf 3.462,11 Zähler zulegen. Am Mittwoch lag der Fokus der Markteilnehmer klar beim Thema Handelskonflikt zwischen den USA und China. Meldungen von gleich mehreren US-Nachrichtensendern (darunter auch Bloomberg) zufolge, könnte China auch bereit sein, einen abgespeckten Deal abzuschließen. Peking stellte dafür jedoch Bedingungen, unter anderem sollen keine weiteren US-Strafzölle auf chinesische Waren mehr erhoben werden. Die Handelsgespräche laufen nun auf Hochtouren. Der Wille Chinas zu deeskalieren und vor allem voranzukommen ist enorm groß, zudem reisten die Chinesen mit einer großen Entourage an. Nunmehr bleibt fraglich, ob denn die US-Regierung überhaupt einen "Deal-light" akzeptieren wird. Im Bereich des Schutzes des geistigen Eigentums kam man jedenfalls bis dato keinen Deut voran. Im Agrarhandelsbereich zwischen den beiden größten Volkswirtschaften gab es hingegen einem Bericht der Financial Times zufolge wesentlich mehr Fortschritte. Die Chinesen boten offenbar an, 50 Prozent mehr US-Agrarprodukte zu kaufen. Damit würde das Reich der Mitte Agrarprodukte mit einem Marktvolumen von rund 30 Milliarden US-Dollar jährlich erwerben. Die Verhandlungsrunden sind nun auch mit Spitzenpersonal auf beiden Seiten besetzt. Auf der US-Seite verhandeln Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbauftragte Robert Lightheizer, auf der chinesischen Seite Chinas Vize-Premier Liu He. Einem Bericht des US-Nachrichtensender FOX Business zufolge muss sich Liu He jedoch im Falle eines anstehenden Deals die Genehmigung von Chinas Präsident Xi Jinping holen. Ohne Xi Jinpings Wohlwollen geht also auch nichts. An der Wall Street sprangen die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 aber deutlich an. Am stärksten konnte der NASDAQ100 zulegen, der um 1,13 Prozent auf 7.690,53 Punkte anzog. Der Markt stieg offenbar getreu dem Motto: "Buy the rumor, sell the facts" (Kaufe die Gerüchte, verkaufe die Fakten).

Am Donnerstag wurde bereits am Morgen um 08:00 Uhr die deutsche Handels- und Leistungsbilanz für den August publiziert. Im weiteren Verlauf des Morgens stehen um 08:45 Uhr die französische Industrieproduktion für den August und um 10:30 Uhr die Industrieproduktion für Großbritannien im August zur Bewertung an. Zur gleichen Zeit werden auch die Handelsbilanz und das BIP für den August für das Vereinigte Königreich ausgewiesen. Von Relevanz wäre danach das EZB-Sitzungsprotokoll, welches um 13:30 Uhr publiziert wird. Besonders wichtig für die Märkte dürften die US-Verbraucherpreise für den Monat September sein.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gaben sich am Morgen noch unentschlossen. Die US-Futures notierten durchweg leicht im roten Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.085 bis zu 12.095 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex stieg am Dienstag via Xetra um 1,04 Prozent auf 12.094,26 Punkte. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 01. Oktober 2019 bei 12.497,28 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.878,98 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei dem Marken von 12.189/12,262/12.352 und 12.497 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 12.025 und 11.879 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.790/11.734/11.644 und 11.498 Punkten auszumachen.

