Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Adyen-Aktie auf die "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel von 800 auf 960 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die bessere Einschätzung reflektiere die starke Wachstumsdynamik des Zahlungsabwicklers, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen (EPS) bis 2023 um bis zu 25 Prozent an./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 21:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012969182