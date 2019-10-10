BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 3700 (4000) PENCE - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SUNRISE COMMUNICATIONS AUF 87 (85) CHF - 'BUY'GOLDMAN HEBT ADYEN AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 960 (800) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 21,40 (20,70) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 20,00 (17,50) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 295 (360) PENCE - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 256 (258) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT RIO TINTO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 4850 (5050) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 120 (110) EUR - 'HOLD' COMMERZBANK STARTET TEAMVIEWER MIT 'BUY' - ZIEL 36 EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 25 (28) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 15,00 (17,20) EUR - 'NEUTRAL' DEUTSCHE ...Den vollständigen Artikel lesen ...