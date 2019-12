Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Infineon, Tesla, Varta, Teamviewer und JinkoSolar. Die Aktie von Wirecard ist wieder verstärkt in das "Schussfeld" von Leerverkäufern geraten. Sie spekulieren darauf, dass an den Bilanzvorwürfen doch etwas dran ist. Und allein die Unsicherheit darüber sorgt zudem dafür, dass sich einige größere Adressen von der Aktie trennen. Und was bedeutet das alles jetzt für die Aktie? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um das beträchtliche Nachholpotenzial von Infineon, die Frage, ob der hohe Börsenwert von Tesla gerechtfertigt ist, die langfristigen Visionen für Varta, um den Börsenneuling Teamviewer und um das noch immer beträchtliche Kurspotenzial von JinkoSolar Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.