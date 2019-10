Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für K+S von 17,20 auf 15,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Produktionskürzung und sinkende Kalipreise wirkten negativ auf das operative Geschäft, die Generierung der freien Barmittel und letztlich auch auf den Schuldenabbau, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 04:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

