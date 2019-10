Die Adidas-Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück. Am Mittwoch legte der Titel um über drei Prozent und auch am Donnerstag notiert Adidas im Plus. Ein Grund dafür ist eine optimistische Analysteneinschätzung. Die Aktie hat mustergültig auf der 50- und der 100-Tage-Linie aufgesetzt. Geht da kurzfristig mehr?Andreas Inderst hält Adidas auf dem aktuellen Niveau Adidas für deutlich unterbewertet. Der Macquarie-Analyst hat das Kursziel für Adidas von 300 auf 330 Euro angehoben. Die Einstufung hat Inderst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...