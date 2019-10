Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) verzeichnete im September eine Wertsteigerung in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds einen Wertzuwachs in Höhe von 2,2% auf.An den Rentenmärkten seien die Kapitalmarktzinsen im September etwas angestiegen. In Deutschland habe sich die Umlaufrendite von -0,69% auf -0,56% verändert. Der REX-Performanceindex habe einen Verlust in Höhe von 0,9% verzeichnet. In den USA sei die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe von 1,50% auf 1,66% angestiegen. Neben Staatsanleihen hätten auch Unternehmensanleihen Kursverluste aufgewiesen. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten sich in diesem schwierigen Marktumfeld gut behaupten können. Die Mehrzahl der Fonds habe in dem Monat einen Wertzuwachs erzielt, welcher in der Spitze bei 0,7% gelegen habe. ...

