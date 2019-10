Am Dienstag lagen 90 % aller Titel sowohl in New York als auch Frankfurt im Minus. Gestern umgekehrt, alle im Plus. Das bedeutet, die Anleger wissen nicht wohin, nicht warum und schauen lediglich auf die Nachrichten entweder aus London oder was Donald Trump per Twitter mitteilt. In dieser Lage gilt: Zuschauen.



