Leipzig (pta007/10.10.2019/08:58) - ... * Stefan Kiener legt Aufsichtsratsmandat aus persönlichen Gründen nieder * Florian Schulte neu in den Aufsichtsrat bestellt



Leipzig, 10. Oktober 2019 - Die Softline AG, Muttergesellschaft einer international tätigen IT-Beratungsgruppe mit Fokus auf Software Asset Management (SAM), Informations- und IT-Sicherheit, Cloud und Future Datacenter sowie Digital Workplace, gibt heute eine personelle Veränderung im Aufsichtsrat bekannt.



Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Softline AG, Rechtsanwalt Stefan Kiener, hat zum 06. September 2019 sein Aufsichtsratsmandat aus persönlichen Gründen niedergelegt. Mit amtlichem Beschluss zur Bestellung hat Herr Florian Schulte, Geschäftsführer der S.K. Management- und Beteiligungs-GmbH, am 25. September sein Amt übernommen.



"Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstandes der Softline AG und ganz persönlich möchte ich Stefan Kiener für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit in unserem Gremium herzlich danken. Er hat unsere Arbeit mit seinen konstruktiven Beiträgen enorm unterstützt. Jetzt freue ich mich, dass wir mit Florian Schulte ein neues Mitglied im Aufsichtsrat der Softline AG begrüßen dürfen, der mit seinem exzellenten Know-how einen wesentlichen Beitrag zum weiteren unternehmerischen Wachstum und zur inhaltlichen Weiterentwicklung der Softline Gruppe leisten wird", so Prof. Dr. Knut Löschke, Vorsitzender des Aufsichtsrates.



Über die Softline Gruppe



Die Softline Gruppe ist ein europaweit tätiges, nachhaltig wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf Software Asset Management (SAM), Informations- und IT-Sicherheit, Digital Workplace sowie Cloud und Future Datacenter. Hierbei verfolgt sie ein Ziel - Compliance, Kontrolle und Kosteneinsparungen für die IT ihrer Kunden zu schaffen.



Die Gruppe besteht aus der Softline AG, die als Holding fungiert, und ihren Tochtergesellschaften Softline Solutions GmbH, Softline Services GmbH, Softline Solutions Netherlands BV, Softline Solutions NV, Softline Solutions Frankreich sowie Softline Solutions Ltd., mit Standorten in Deutschland (Leipzig, Wolfsburg und München), den Niederlanden (Nieuwegein), Frankreich (Paris), Belgien (Antwerpen) und dem Vereinigten Königreich (London). Weitere Informationen finden Sie unter www.softline-group.com.



