Stockholm (pta011/10.10.2019/09:30) - STOCKHOLM, SCHWEDEN (10. Oktober 2019) - StrateVic Finance Group AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurt Stock Exchange: SVAB) kündigt ein Webinar zu seinem proprietären System - BankT - an.



Nach dem erfolgreichen Start von BankT bietet die StrateVic Finance Group AB ein Webinar an, in dem die Funktionalitäten und Möglichkeiten von BankT dargestellt werden.



In der ersten Nutzungsphase mit den ersten Kunden hat BankT bewiesen, dass eine große Anzahl von Transaktionen erfolgreich abgewickelt werden kann. Matthew Connelly wird am Freitag, dem 11. Oktober 2019 um 14 Uhr MESZ ein Webinar abhalten.



Anmeldedaten werden auf der Website www.stratevic.com zur Verfügung gestellt.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: DER INHALT DES WEBINARS IST KEIN ANGEBOT ZUR NUTZUNG VON DIENSTLEISTUNGEN DES BANKT-SYSTEMS ODER ZUGEHÖRIGER DIENSTLEISTUNGEN.



Die StrateVic Finance Group AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking und den Handel mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Kontakt: StrateVic Finance Group AB, Bert Scheen, Chairman, bert.scheen@stratevic.com



