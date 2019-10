Unterföhring (ots) - Land(mord)lust! Für ihren neuen Fall "Kaltes Blut" verlässt die Frankfurter Kommissarin Julia Durant (Sandra Borgmann) die Skyline der Bankenmetropole, um hinter die makellose Fassade der konservativen Kommune Ortkriftl zu blicken. Was verbergen die verschwiegenen Dorfbewohner, aus deren Reihen nacheinander zwei 16-jährige Mädchen verschwinden? Gemeinsam mit ihren Kollegen Markus Schulz (Guido Broscheit), Felix Dombrowski (Eric Stehfest) und Elif Kaymaz (Ilknur Boyraz) ermittelt Durant inmitten der verschworenen Gemeinschaft, die jeden verstößt, der sich nicht an die Regeln hält ... "Kaltes Blut - Julia Durant ermittelt" ist ein "Pflichttermin für Krimi-Fans", findet TV Direkt und Hörzu lobt: "Sandra Borgmann verleiht der Figur Profil."



Fakten:



-Sandra Borgmann hat die Mainmetropole im Griff: Derzeit ist sie

sowohl in der Julia-Durant-Reihe, als auch der Netflix-Serie

"Skylines" als Frankfurter Kommissarin zu sehen. -"Kaltes Blut" ist

der zweite Teil der Julia-Durant-Reihe nach den Bestsellern von

Andreas Franz. Ihr Debüt hatte die Profilerin in "Jung, blond, tot"

und am 11. November 2019 wird sie sich ihrem dritten Fall,

"Mörderische Tage", widmen. -Alle Informationen, Fotos und

Interviews mit den Hauptdarstellern finden Sie auf unserer

Pressewebseite. Bitte nutzen Sie zum Öffnen des Links eine aktuelle

Version des Chrome-, Firefox-, Edge- oder Safari-Browsers:

http://presse.sat1.de/Julia-Durant-Reihe "Kaltes Blut - Julia Durant ermittelt" am Montag, 14. Oktober 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen Ihnen exklusiv vorab die ersten Minuten von "Kaltes Blut - Julia Durant ermittelt" zum Einbinden zur Verfügung. Hier können Sie sich bei glomex als Publisher anmelden: https://exchange.glomex.com/login



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE



Katja Wies



Kommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 89 9507-1180 Katja.Wies@ProSiebenSat1.com https://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fiction



Bildredaktion



Susanne Karl-Metzger Tel. +49 89 9507-1186 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com



Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Michaela Tod, Dr. Martin Emele, Henrik Pabst, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230



Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4397152