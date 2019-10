Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Indikatoren in der EU gaben zuletzt keine Hinweise auf eine rasche Erholung der Wirtschaft und so verharren die Renditen deutscher Bundeswertpapiere auf einem niedrigen Niveau, so die Analysten der Helaba.Auf Sicht von zehn Jahren würden Investoren bei Bunds eine Rendite von -0,56% erzielen. Die Finanzmarktteilnehmer würden aktuell bei der amerikanischen Notenbank einen größeren Spielraum für Zinssenkungen als bei der EZB sehen. So würden die impliziten Markterwartungen einer Zinssenkung seitens der FED am 30. Oktober eine hohe Wahrscheinlichkeit zumessen. Der 10J-Spread zwischen Treasuries und Bundeswertpapieren belaufe sich momentan auf 214 Basispunkte. (10.10.2019/alc/a/a) ...

