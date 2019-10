Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Monaten überraschte die Kernrate der Konsumentenpreise (ohne Lebensmittel und Energie) in den USA auf der Oberseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Vergleich zum Vorjahr sei zuletzt mit 2,4% der höchste Stand seit 2008 verzeichnet worden. Dabei seien die Steigerungen im Wesentlichen auf Preisanpassungen im Güterbereich zurückzuführen. Hierfür dürften vor allem saisonale Gründe verantwortlich sein. Mit Blick auf die Eintrübung bei den Sentimentindikatoren und die Abschwächung der Produktionsdynamik würden die Analysten nicht mit einem nachhaltig höheren Preisdruck rechnen. ...

