Guten Morgen,auch im restlichen Verlauf der Handelswoche bleibt es dabei: Die Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelskrieges werden die Agenda bestimmen. Dabei ist es weiterhin ein Hin und Her der Statements. So hatte gestern beispielsweise China positive Signale für ein Abkommen gesendet, heute allerdings wieder Skepsis verbreitet. Das Problem dabei:Sollten sich beide Kontrahenten in der aktuellen Gesprächsrunde nicht einigen können, würden ab kommenden Dienstag die Zölle auf chinesische Waren im Umfang von 250 Milliarden Dollar um weitere fünf Prozentpunkte auf 30 % angehoben werden.

