Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) wird wohl bald von der Börse genommen. Zumindest will das Morgan Stanley. Oder reichen 50% plus, die als Mindestannahmeschwelle für das Übernahmeangebot kommuniziert werden, den Infrastrukturfonds von Morgan Stanley, die heute ein Übernahmeangebot von 4,00 EUR verööffentlicht haben? Jedenfalls will man weg von der Börse: "Nach Vollzug des Angebots wird von den Parteien bei Erreichen einer Beteiligungsquote von mehr als 50 Prozent ein Widerruf der Zulassung der PNE-Aktien zum Handel im regulierten Markt in Übereinstimmung mit den Regelungen des Wertpapiererwerbs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...