Vancouver (British Columbia), 10. Oktober 2019. AgraFlora Organics International Inc. (CSE: AGRA, Frankfurt: PU31, OTCPK: AGFAF) (AgraFlora oder das Unternehmen) - ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes und international tätiges Cannabisunternehmen - gratuliert seinem exklusiven CBD-Sportpartner, Toronto Wolfpack RLFC (Wolfpack oder TWP) zum Aufstieg in die RLF Super League 2020 - eine Leistung, die TWP in die höchste englische Rugbyliga brachte und ihm eine internationale Reichweite von über 250.000.000 Haushalten bescherte.

AgraFlora und Wolfpack bereiten sich auf die nordamerikanische Markteinführung einer mit CBD angereicherten Hochleistungs-SKU, Rugby Strength, einer rückfettenden Tagescreme für Hochleistungssportler, vor. Rugby Strength wurde wissenschaftlich entwickelt, um die besten Ergebnisse für das natürliche Wohlbefinden durch die Verwendung der höchsten CBD-Standards zu erzielen. Die zu 100 Prozent aus Hanf gewonnene CBD-Creme wird aus Vollspektrumhanf hergestellt, wird von europäischen Landwirten im biologischen Anbau erzeugt und geerntet, ist mit CO2-extrahiert und GMP-zertifiziert. Mit der Einführung des Portfolios von HowlBrands an mit CBD angereicherten Rezepturen wird TWP als weltweit erste Profi-Sportmannschaft eine eigene mit CBD angereicherte Produktlinie einführen.

Durch ein exklusives nordamerikanisches Fertigungs- und Vertriebsabkommen (das Abkommen) mit The Wolfpack und HowlBrands positioniert sich AgraFlora an der Schnittstelle zwischen dem aufstrebenden Marktplatz für mit CBD angereicherte Leistungsprodukte und dem zahlreichen Publikum des Profisports. Das Abkommen wird durch den jüngsten Aufstieg von TWP in die Super League und den Status einer transatlantischen Profi-Sportmannschaft unterstützt, die AgraFlora eine bemerkenswerte Plattform für den Einstieg in die Bereiche Sporternährung und Rehabilitation bietet.

Das Abkommen bildet die Grundlage für die weitere Aufnahme von CBD in zukünftige Produktangebote in Übereinstimmung mit den globalen Vorschriften, einschließlich der in den USA verkauften Produkte, die CBD enthalten, das aus bundesweit zugelassenem Industriehanf stammt. Das Unternehmen verfügt über mehr als 17.500 Vertriebsstellen in Kanada und den USA und expandiert weiterhin rasch in beide Märkte.

Die loyale Fangemeinde von TWP, die durch den Aufstieg in die Super League 2020 und die heimischen nachgelagerten Kapazitäten von AgraFlora weiter gestärkt wird, unterstützt die Strategie der Unternehmen, sich an ein eigenes Publikum und engagierte Verbraucher zu wenden. TWP verfügt über ein florierendes nationales/internationales Medienprofil, einschließlich

- etwa einer Milliarde Medienaufrufe im Jahr 2019;

- einer internationalen Übertragungsreichweite von über 250 Millionen Haushalten;

- eines Publikums von über 200.000 Zuschauern (50.000 Zuschauer aus dem Vereinigten Königreich), das Spieltage live auf Facebook verfolgt - mit einem kontinuierlichen Wachstum von Woche zu Woche;

- einer Präsenz in den sozialen Medien mit über 100.000 verifizierten Followern;

- einer umjubelten Spieltagserfahrung mit über 9.900 Fans, die am Million Pound Game im Lamport Stadium in Toronto (Ontario) teilnehmen.

Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, sagte: Das exklusive nordamerikanische Herstellungs- und Vertriebsabkommen mit TWP versetzt AgraFlora in eine günstige Lage, um weiterhin vom zunehmenden Trend zu pflanzlichen und rein natürlichen Produkten zu profitieren, die nicht nur von Profisportlern, sondern auch von aktiven Verbrauchern bevorzugt werden. Toronto Wolfpack kann sich vieler bemerkenswerter Auszeichnungen rühmen, einschließlich der Tatsache, dass es die weltweit erste transatlantische Profi-Sportmannschaft ist, sowie der Tatsache, dass es die erste Profi-Sportmannschaft ist, die mit einer unverkennbaren Bestandseinheit den florierenden Markt für mit CBD angereicherte Leistungsprodukte betritt. Die Fangemeinde und das eigene Publikum von Wolfpack, die durch den Aufstieg in die höchste Spielklasse der englischen Rugbyliga weiter gestärkt werden, werden die Aufnahme der unverkennbaren CBD-Leistungsprodukte der Unternehmen unterstützen.

Das hart umkämpfte Verbrauchsgutsegment von heute erweist sich als immer schwieriger zu meisternde Herausforderung, ein neues CBD-Produkt auf den Markt zu bringen, das jene Markenpräsenz aufrechterhalten kann, die erforderlich ist, um sich langfristig Marktanteile zu sichern. Unser gemeinsames Angebot mit TWP bietet uns den Luxus, eine bereits bewährte und stark vermarktete CBD- Hochleistungs-SKU herzustellen und zu vertreiben, ohne dass unkontrollierbare Werbebudgets erforderlich sind, die sich rentieren können oder auch nicht.

Der rasante Anstieg der Popularität von CBD-Produkten ist auf das Streben der Verbraucher nach natürlichen Gesundheits- und Wellnesslösungen zur Behandlung dauerhafter Beschwerden zurückzuführen, einschließlich Sportlerbeschwerden wie Entzündungen und Schmerzen. Der Markt für aus Hanf gewonnenem CBD soll bis 2022 https://www.brightfieldgroup.com/post/hemp-cbd-market-to-reach-22-bi llion-by-2022

auf 22 Milliarden US-Dollar wachsen und die Auswirkungen von Cannabinoiden auf die Gesundheit und Behandlung sind auch im Profisport nicht unbemerkt geblieben.

In Zusammenarbeit mit The Wolfpack und HowlBrands wird das Unternehmen seine 51.500 Quadratfuß große Produktionsanlage für Esswaren in Winnipeg nutzen, um eine Reihe von auf Sportler ausgerichteten CBD-Leistungsprodukten herzustellen und zu vertreiben, einschließlich

- mit CBD angereicherter Tagescremes;

- therapeutischer, schmerzlindernder Balsame;

- CBD-Tinkturen gegen sportbedingte Schmerzen;

- mit CBD angereicherter Soaks;

- mit CBD angereicherter Deoroller und Heilstäbe, die für eine optimale topische Aufnahme konzipiert wurden.

Die Nahrungsmittelfabrik in Winnipeg bietet speziell für Nahrungsmittel ausgelegte Produktionsflächen von mehr als 30.000 Quadratfuß und ein 8.000 Quadratfuß großes pharmazeutisches Forschungslabor für Esswaren.

Rugby Strength von The Wolfspack wurde auf einzigartige Weise formuliert, um die transdermale Aufnahme der analgetischen, entzündungshemmenden und angstlösenden Eigenschaften von CBD zu optimieren. AgraFlora und TWP sind bestrebt, Profi- und Amateur-Sportmannschaften sowie Einzelsportler mit einem vielfältigen Produktangebot zu beliefern, das formuliert wurde, um

- Schmerzen und Beschwerden zu lindern, die durch intensiven und/oder häufigen Verschleiß und Traumata an tragenden Gelenken entstehen;

- die Regeneration und Genesung zu unterstützen;

- die Fitness und Leistungsfähigkeit zu steigern.

In Zusammenhang mit dem Aufstieg von Wolfpack in die Super League 2020 gibt das Unternehmen auch bekannt, dass HowlBrands eine Direktvertriebskampagne im Vereinigten Königreich gestartet hat, bei der gezielte Online- und Social-Media-Kampagnen genutzt werden, um die Nutznießer in den Verkaufstrichter einzuführen.

Brian Noble, Director of Rugby von TWP, sagte: Dies ist ein historischer Tag für Toronto Wolfpack und die CBD-Industrie des Vereinigten Königreichs als Ganzes. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für unseren Verein, um unser eigenes CBD-Produkt auf den Markt zu bringen, als jetzt, wo wir mit den Vorbereitungen für die Teilnahme an der Super League im nächsten Jahr beginnen.

Die heutige Pressemitteilung unterstützt die facettenreiche Strategie von AgraFlora, neue Märkte zu erschließen, und zwar mit einer Plattform, die die Produktion, den Vertrieb und die Vermarktung von CBD-Produkten aus Hanf und Cannabis gemäß den Vorschriften in einer Reihe verschiedener Branchen umfasst.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen saniert zudem eine 51.500 Quadratfuß große GMP-konforme Anlage für die Herstellung von Esswaren in Winnipeg (Manitoba). AgraFlora hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

Über Toronto Wolfpack

Toronto Wolfpack ist eine Profi-Rugbymannschaft, die bestrebt ist, innerhalb der englischen Rugby Football League (RFL) von der League 1 in die Super League aufzusteigen. Wir sind die erste kanadische Profi-Rugbymannschaft und das erste transatlantische Profi-Sportteam der Welt.

Erfahren Sie mehr unter: www.torontowolfpack.com

About HowlBrands

HowlBrands ist ein Marken- und Produktentwicklungsunternehmen in den Bereichen Sport und Wellness, das sein Hauptaugenmerk auf CBD richtet, um mit Verbrauchern innerhalb, durch und über Rugby und Sport hinaus zu interagieren. Alle Produkte von HowlBrands werden von einem Team aus Medizinern und Experten der Naturheilkunde entwickelt und formuliert und mit THC-freiem CBD-Extrakt aus biologisch angebautem Hanf hergestellt.

Erfahren Sie mehr über Rugby Strength und die Produktpalette von HowlBrands unter: www.rugbystrengthcbd.com

