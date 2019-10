Verlässliche Daten zum Ausbau Erneuerbarer Energien: Kaiserwetter und SAP stellen innovativen KI-Ansatz zur Risikominimierung von Investitionen vor DGAP-News: Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Kooperation Verlässliche Daten zum Ausbau Erneuerbarer Energien: Kaiserwetter und SAP stellen innovativen KI-Ansatz zur Risikominimierung von Investitionen vor 10.10.2019 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Verlässliche Daten zum Ausbau Erneuerbarer Energien: Kaiserwetter und SAP stellen innovativen KI-Ansatz zur Risikominimierung von Investitionen vor Smart Data macht das Geschäft mit Erneuerbaren Energien planbar: Das IntelliTech-Unternehmen Kaiserwetter stellte diese Woche auf der Expertenkonferenz SAP TechEd in Barcelona gemeinsam mit Markus Noga, Head of Machine Learning bei SAP, einen innovativen KI-Ansatz zur Stärkung von Investitionen in Erneuerbare Energien vor. Durch Machine Learning werden Prognosen zu technischen und operationellen Problemen bei Windenergieanlagen möglich. Der von Kaiserwetter entwickelte Predictive Analytics Ansatz wurde gemeinsam mit SAP umgesetzt und bietet eine verlässliche Grundlage für Investitionen in Energieanlagen in aller Welt. Berlin/Barcelona, 10. Oktober 2019. Neben den nicht zu beeinflussenden meteorologischen Einwirkungen, war auch der operationelle Ertrag einer Erneuerbaren Energien-Anlage bislang weitgehend unkalkulierbar: Eine automatisierte Datenerfassung war nur schwer zu realisieren, das Zusammentragen von Daten aus verschiedenen Energieportfolios mit hohem Aufwand verbunden. Darüber hinaus brachte die Auswertung großer Datensätze Investoren und Betreiber häufig an Kapazitätsgrenzen. Verlässliche Aussagen über den technischen Zustand von Anlagen und die damit verbundene zukünftige Ertragssicherheit waren demnach nur schwer möglich. In Kooperation mit SAP bietet das IntelliTech-Unternehmen Kaiserwetter jetzt eine Lösung an. Im Rahmen der diesjährigen Konferenz europäischer SAP-Experten, der SAP TechEd in Barcelona, präsentierten Hanno Schoklitsch, CEO von Kaiserwetter, und Markus Noga, Head of Machine Learning von SAP, gemeinsam den neuen innovativen Predictive Analytics Ansatz von Kaiserwetter als Best Practice der SAP Data Intelligence: Als neue Funktion nutzt die Digital Analytics Plattform ARISTOTELES Machine Learning auf Basis historischer technischer Daten von Windturbinen, um fortlaufend lernende Algorithmen zu speisen. Diese Algorithmen sind programmiert, frühzeitig Anomalien zu erkennen und zu spezifizieren, die auf technische Probleme oder einen möglichen Ausfall von Anlagen hinweisen. Auf diese Art und Weise werden Investoren und Banken in die Lage versetzt, diesen möglichen Ertragsminderungen und Kreditausfällen frühzeitig aktiv entgegenzuwirken. Hanno Schoklitsch, CEO von Kaiserwetter, unterstreicht den Mehrwert für Investoren, Betreiber und Kreditinstitute: "Mit diesem innovativen KI-Ansatz ermöglicht ARISTOTELES Kreditgebern und Kreditnehmern gemeinsame Strategien zu entwickeln, um Investitionsrisiken zu minimieren, Erträge zu maximieren und schließlich den Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben. Dank der Kooperation mit SAP geschieht dies auf Basis einer höchst performanten digitalen Infrastruktur, die komplett unabhängig von den vorhandenen IT-Systemen der beteiligten Akteure funktioniert." Die globale Partnerschaft zwischen SAP und Kaiserwetter besteht bereits seit 2017. Für den Software-Dienstleister SAP dient die Kooperation als Best Practice-Beispiel für die Zusammenarbeit mit zukunftsgerichteten Unternehmen im Bereich neuer Technologien. Über SAP TechEd Die SAP TechEd in Barcelona ist die führende Konferenz von SAP-Experten für SAP-Technologien in Europa. Experten und Interessierte haben die Möglichkeit, technologische Fähigkeiten in einem fokussierten Umfeld weiterzuentwickeln. Neben Vorträgen und Keynote-Reden von beispielsweise Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Vorstandsmitglied von SAP, können Teilnehmende ihr Fachwissen in Workshops von Entwicklern, Ingenieuren und Innovatoren aus aller Welt ausbauen. Über Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH Kaiserwetter als IntelliTech Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien verwendet die aus seiner Data Analytics as a Service (DAaaS) Dienstleistung gewonnene Daten Intelligenz dazu, Kapital davon zu überzeugen, vermehrt in erneuerbare Energien zu investieren, um Investitionen in eine emissionsfreie Energieerzeugung weltweit zu beschleunigen, damit die Klimaziele international erreicht werden können. Kaiserwetter's digitale Product Suite umfasst derzeit die vielfach prämierte cloudbasierte IoT-Plattform ARISTOTELES, die Smart Data Analytics, Predictive Analytics sowie Machine Learning dazu verwendet Investitionsrisiken zu minimieren, Rendite zu maximieren und höchste Transparenz zu schaffen. IRIS als Kaiserwetter's internetbasierte Analytics Machine ermöglicht eine detaillierte Zustands- und Potentialanalyse, damit Kunden einen sehr raschen Einblick in den Istzustand von Assets erhalten. ZULU als dritte digitale Innovation ist der weltweite erste Online-Service-Configurator und ermöglicht Kunden Dienstleistung rund um das technische und kaufmännische Management von Erneuerbaren Energien modular zu konfigurieren, um Leistungstransparenz zu schaffen und Kosten zu minimieren. Kaiserwetter bietet seine spezialisierte Dienstleistung allen Stakeholdern im Rahmen eines Investitionsprozesses und über den gesamten Investmentzyklus hinweg weltweit an. Kunden sind insbesondere Investmentfonds, Private-Equity-Investoren, Infrastrukturfonds, Banken, Versicherungen, Supranationale Organisationen, Rating Agenturen und Energieunternehmen. Das 2012 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg und verfügt über weitere Unternehmensstandorte in Madrid und New York und bereitet derzeit die Expansion nach China und Indien vor. Weitere Informationen über Kaiserwetter finden Sie hier: www.kaiserwetter.energy Pressekontakt Viola Pröck Edelman GmbH Viola.proeck@edelman.com Tel.: 030 221829065 10.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 888199 10.10.2019 AXC0081 2019-10-10/10:30