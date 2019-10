Barclays hat Software AG vor der Berichtssaison des europäischen Software- und IT-Sektors auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Die spätzyklischeren und defensiveren Unternehmen dürften ihre Jahresausblicke bekräftigen, wenngleich die Konjunkturschwäche zunehmend als allgemeine Entschuldigung für verfehlte Erwartungen dienen könnte, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Nach der Konsolidierung im dritten Quartal seien die Erwartungen nun aber näher dran an der Realität und die Risiken damit geringer als im Vorjahreszeitraum. Die Software AG dürfte ein schwaches Quartal hinter sich haben, allerdings sei auch die Bewertung sehr gering./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

