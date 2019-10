Der Elektronik-Konzern investiert 11 Milliarden Dollar in die Entwicklung und den Bau neuartiger Displays. Auch die südkoreanische Regierung beteiligt sich an dem Vorhaben.

Der Elektronik-Riese Samsung will 11 Milliarden Dollar in die Entwicklung und den Bau von Displays der nächsten Generation investieren. Damit will der südkoreanische Konzern auf die Angebotsflut und den Preisdruck angesichts der chinesischen Rivalen reagieren.

Auf einer Veranstaltung wurde im Beisein des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und des Vizepräsidenten von Samsung, Jay Y. Lee, die Investition als ein Schritt zur Reorganisation der Displayindustrie unter Beibehaltung der globalen Führungsrolle von Samsung und der Dominanz Koreas präsentiert. Die südkoreanische Regierung wird etwa 330 Millionen Dollar in das Projekt investieren, um dieses Ziel zu erreichen, sagte Moon.

Samsung will nach eigenen Angaben in Asan eine sogenannte Quantenpunkt-Display-Produktionslinie aufbauen. ...

