Führender DNS-Anbieter bietet jetzt größere Kapazität, erweiterte weltweite Reichweite und mehr Sicherheit

Neustar, Inc., ein weltweiter Anbieter von Informationsdiensten und -technologie und führend bei Lösungen zur Identitätserkennung, hat seine UltraDNS-Funktionen umfassend aktualisiert und verbessert und bleibt damit Anbieter einer der schnellsten und robustesten, stets verfügbaren DNS-Dienste der Branche. Diese in den letzten beiden Jahren getätigte bedeutende finanzielle Investition zahlt sich für die Kunden von Neustar sowie die Internetnutzer allgemein bereits aus.

Seit über 21 Jahren in der DNS-Branche tätig, hat Neustar seine DNS-Knoten weltweit neu gestaltet und das Serviceangebot in China erweitert. Im Rahmen dieser Verbesserungen wurde der UltraDNS-Hardware-Stack komplett erneuert und eine moderne, erstklassige, virtualisierte Architektur unter Nutzung von Tools im Stil von DevOps wie Puppet und Ansible implementiert.

Das weltweite Netzwerk von Neustar bestehend aus mehr als 30 Knoten, das sich über sechs Kontinente erstreckt, kann jetzt über 9 Billionen Abfragen pro Tag mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Millionen Abfragen pro Sekunde abwickeln.

Neben den neuen und verbesserten Erkennungsknoten hat Neustar die UltraDNS-Bereitstellungsarchitektur noch weiter verbessert und sichert so eine schnellere Verteilung von DNS-Aktualisierungen, geringere Latenzzeit und verstärkte Portalschnittstelle zur Steigerung der Betriebseffizienz, sodass die Latenz um mindestens 20 geringer ist als die der meisten Wettbewerber.

Das UltraDNS der neuen Generation umfasst verbesserte DNSSEC-Funktionen mit der aktuellsten, auf elliptischen Kurven basierenden Kryptografie, sowie einen erweiterten Schutz für Dokumentationen der Datenverkehrsverwaltung. Mit einer für alle Geräte verfügbaren neuen Benutzeroberfläche bietet UltraDNS jetzt die Möglichkeit, Konfigurationen zu speichern und wiederherzustellen (Snapshot/Wiederherstellung), und stellt erweiterte DNS-Funktionen zur Zustandsüberprüfung und eine verbesserte Kontoverwaltungsfunktionalität bereit.

Auch die weiteren DNS-Dienste von Neustar, UltraDNS Firewall und UltraDNS Public, profitieren von dieser Investition durch eine verbesserte Verfügbarkeit und geringerer Latenzzeit.

Alle Kunden von Neustar werden weiterhin rund um die Uhr von der fachkundigen Supportorganisation betreut.

"Die UltraDNS-Dienste von Neustar sind immer verfügbar und inzwischen schneller, stärker und intuitiver als je zuvor", so Rodney Joffe, SVP und Fellow, Neustar. "DNS ist ein kritischer Basisdienst, was bedeutet, dass ein Ausfall des DNS für ein Unternehmen katastrophal sein kann. Mit dieser jüngsten Investition und zusammen mit dem innovativen DNS Shield bietet Neustar weiterhin das robusteste DNS-Netzwerk der Branche und ermöglicht so durchweg eine nahtlose und sichere Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit."

Über Neustar

Neustar, ein Anbieter von Informationsdiensten und -technologie und führend bei Lösungen zur Identitätserkennung, liefert die Daten und Technologien für eine vertrauenswürdige Vernetzung von Unternehmen und Menschen in entscheidenden Situationen. Neustar bietet branchenführende Marketing-, Risiko-, Kommunikations-, Sicherheits- und Registry-Lösungen für zuverlässige Verbindungen zwischen Daten, Menschen, Geräten und Standorten, die sich kontinuierlich in Milliarden Transaktionen bewähren. Neustar betreut über 8.000 Kunden weltweit, darunter 60 der Fortune-100-Unternehmen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihr Unternehmen von leistungsstarker, vertrauenswürdiger Vernetzung profitieren kann: https://www.home.neustar.

