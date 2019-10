Ascot Resources liefert hochgradige Bohrergebnisse in Serie. Auch die neuesten Resultate vom Premier-Goldprojekt bestätigen dies. Dabei hat man gerade erst den Ausbau des bestehenden Bohrprogramms beschlossen.

Hohe Goldgrade auf "Silver Coin"

Gerade erst hatte Ascot Resources (0,58 CAD | 0,39 Euro; CA04364G1063) die Ausweitung seines laufenden Explorationsprogramms auf dem Premier-Projekt bekannt gegeben. Parallel kommen aber immer mehr Bohreregbnisse aus dem Sommerprogramm aus den Laboren zurück. Und da liefert Ascot derzeit in Serie gute Resultate. So veröffentlichte man nun ein zweites Set an Ergebnissen aus dem Bereich "Silver Coin", dass insgesamt 16 Bohrlöcher mit einer Länge von kumuliert 2.241 Meter umfasst. Zu den Highlights zählt dabei Bohrloch P19-2027 mit 13,14 g/t Gold über 4,10 Meter. Bohrloch P19-2033 wiedeurm kam auf 17,35 g/t Gold über 2,55 Meter (zu allen Bohrergebnissen). Laut Vorstandschef Derek White arbeitet ...

