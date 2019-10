Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Die Hektik im Handelsstreit wir größer: Negative und Positive Meldungen folgen einander beinahe im Stundentakt. Ebenso die Reaktion der Anleger. Die Wall Street geht zwischenzeitlich in die Knie, schafft es aber letztendlich ins Plus. Der Dax startet nahezu unverändert. 300 Punkte taucht der Dow ab - chinesische Quellen berichten, dass es nicht vorangeht in den Handelsgesprächen. Der Dow dreht ins Plus, als andere Quellen berichten, China bietet an, mehr US-Agrarprodukte zu kaufen. Gerresheimer: Verpackungsspezialist wächst im dritten Quartal langsamer Südzucker: Zuckerpreis ist niedrig, Umsatz und Gewinn sinken LVMH: Luxuskonzern wächst schneller als erwartet Analysten COMMERZBANK STARTET TEAMVIEWER MIT 'BUY' - ZIEL 36 EUR GOLDMAN SENKT WIRECARD AUF 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - ZIEL 230 EUR GOLDMAN NIMMT VOLKSWAGEN VORZÜGE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 193 EUR