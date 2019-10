Baden-Baden (ots) - In der kommenden Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" präsentiert Guido Cantz wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio zahlreiche prominente Gäste - von denen manch einer selbst eiskalt aufs Korn genommen wurde oder als Lockvogel für die Sendung im Einsatz war. Das Erste überträgt die große Samstagabendshow des SWR live am 12. Oktober ab 20:15 Uhr. Darüber hinaus wird "Verstehen Sie Spaß" in Kooperation mit dem ORF und dem SRF auch in Österreich und der Schweiz ausgestrahlt.



BVB-Stars erleben Sommerfest mit Ecken und Kanten



Von der Sekretärin bis zum Vorstandschef sind beim BVB-Sommerfest alle dabei - und natürlich dürfen auch die Stars des Vereins nicht fehlen. Neben Bier und Plaudereien erwarten Marco Reus, Julian Brandt, Mats Hummels und Co. auch ein paar lustige Contests. Doch keiner der Profikicker rechnet ernsthaft damit, dass das "Verstehen Sie Spaß?"-Team eines der Spiele mit Unterstützung von BVB-Legende Norbert "Nobby" Dickel geschickt manipuliert hat. Die Aufgabe klingt eigentlich ganz leicht: Die Fußballer sollen einen Parcours meistern und Bauklötze mit unterschiedlichen Formen schnellstmöglich in eine schwarz-gelbe Wand mit passgenauen Ausstanzungen einsetzen. Doch während einige Spieler den Job scheinbar mühelos bewältigen, will es bei anderen partout nicht gelingen, das Eckige ins Eckige zu befördern. Bald liegen die Nerven von Reus, Hummels und Co. blank ...



Barbara Wussow wird unfreiwillig zum Star in Käfer-Cabrio-Horrorfilm



Schauspielerin Barbara Wussow hat in ihrem Leben schon so manches Interview gegeben und ist eigentlich ein Vollprofi. Allerdings nicht, wenn "Verstehen Sie Spaß?" die Finger im Spiel hat und auch noch mit ihrer Managerin unter einer Decke steckt. Beim Interviewtermin mit ORF 2 im Schloss Wilhelminenberg in Wien jedenfalls läuft nichts nach Plan - oder besser gesagt: Es kommt erst gar nicht zum Interview. Grund dafür ist ein schicker Käfer-Cabrio-Oldtimer, den Wussow herrenlos, dafür aber mit steckendem Schlüssel vor dem feudalen Anwesen entdeckt. Keine Frage, dass die Schauspielerin den teuren Wagen nicht einfach so abfahrbereit stehenlassen kann, schließlich wäre er für Langfinger eine willkommene Beute. Also entfernt sie den Schlüssel, damit er nicht in die falschen Hände gerät - eine Tat, die sie bald bereut, denn nun nimmt das Chaos seinen Lauf.



Julius Brink wird eiskalt abgeschmettert



Julius Brink ist Weltmeister und Olympiasieger im Beachvolleyball. Auf dem Spielfeld kennt man von ihm keine Schwäche. Und natürlich möchte er auch bei seinem Einsatz im Rahmen der Beachvolleyball-WM als Experte für die ARD eine gute Figur in der Kommentatorenkabine machen. Was der ehemalige Profisportler nicht ahnt: Guido Cantz und sein "Verstehen Sie Spaß?"-Team wollen ihm mit einem perfiden Angriffsmanöver eiskalt aus dem Spiel schmettern: Nicht nur, dass der eigentliche Kommentator plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist und Brink mutterseelenalleine am Mikrofon steht. Auch der anwesende Sportreporter Werner Hansch ist alles andere als ein hilfreicher Zuspieler: Im Gegenteil. Dank seiner Gegenwart droht der Experten-Einsatz für den Kabinen-Neuling bald zu einer Niederlage zu werden, die er so schnell nicht vergessen wird.



Schwyzerdütsch? Emil Steinbergers deutsche Zuschauer verstehen nur Bahnhof!



Emil Steinberger ist ein echter Kult-Komiker und seine Anhänger lieben ihn. Doch dass der Schweizer Kabarettist sein Programm in Basel in waschechtem Schwyzerdütsch präsentiert, kommt bei einem deutschen Fan überhaupt nicht gut an. Lauthals macht er seiner Enttäuschung Luft: Er versteht kein Wort von dem, was Emil da erzählt, und fordert, dass er seine Show auf Hochdeutsch fortsetzt. Zunächst kommt der Komiker den Wünschen des Fans nicht nach. Doch als sein Protest immer lauter wird, übersetzt schließlich ein von "Verstehen Sie Spaß?" engagierter Dolmetscher das Programm für die deutsche Nervensäge simultan. Kein Wunder, dass bei diesem Sprachenwirrwarr bald nicht nur Steinberger, sondern auch die arglosen Zuschauer nur noch Bahnhof verstehen.



