Scarlet Lady enthüllt außerdem Sip, eine luxuriös-spritzige Champagner-Lounge und Caviar-Bar

Virgin Voyages, die neue Lifestyle-Marke, die die Reisebranche revolutionieren soll, gab heute ihren exklusiven On-Demand-Lieferdienst für Champagner, Shake for Champagne, bekannt. Wir schaffen weiterhin die unwiderstehlichsten Erlebnisse auf See und ermöglichen es Passagieren, Champagner zu bestellen, überall an Bord der Scarlet Lady, mit einem einfachen Schütteln ihres Mobiltelefons.

Wer den Genuss auf die nächste Stufe heben möchte, kann sich auch in der neu enthüllten luxuriösen Champagnerlounge und Kaviarbar Sip verwöhnen lassen.

"Es ist nie zu früh für Champagner und es gibt immer etwas, worauf man an Bord der Scarlet Lady anstoßen kann. Wir möchten, dass unsere Kreuzfahrtgäste einen glamourösen Urlaub genießen können und wie könnte man sich mehr wie ein RockStar fühlen als mit einem Schluck Champagner, wann und wo immer man es möchte", sagte Tom Mcalpin, Präsident und CEO von Virgin Voyages.

SHAKE FOR CHAMPAGNE

Virgin Voyages gibt mit seinem On-Demand-Lieferservice Shake for Champagne seinen Passagieren einen weiteren Grund, alle Momente des Lebens zu feiern. Wenn die "Virgin Voyages Sailor"-App geschüttelt wird, wird ein geheimer "Virgin Voyages Champagne"-Button enthüllt und mit nur einem Druck wird eine Flasche Moët Chandon Impérial an den Passagier geliefert.

"Es gibt nichts Luxuriöseres, als Champagner auf Abruf oder gar per Schütteln zu genießen. Wir sind bestrebt, die unwiderstehlichste Reisemarke der Welt zu schaffen, also haben wir lange und intensiv darüber nachgedacht, wie wir unseren Passagieren dabei helfen können, während ihrer Reise ohne großen Aufwand einen Schluck Champagner zu genießen, und so wurde presto Shake for Champagne hervorgezaubert", sagte Nathan Rosenberg, CMO für Virgin Voyages.

Geliefert in einem auffälligen, leuchtend roten Champagner-Kühler von Virgin, der alle anderen neidisch machen wird, beinhaltet der Service eine 750 ml Flasche Moët Chandon Impérial mit zwei Gläsern. Moët Chandon Impérial ist eine Mischung aus über 200 Crus, die den vollen Körper des Pinot Noir mit der Geschmeidigkeit des Meuniers und der Finesse des Chardonnay verbindet die perfekte Kombination für einen Tag oder Abend im warmen karibischen Meer.

SIP

Sip ist eine dekadente Lounge, die mit einem gekühlten Glas Champagner genossen werden kann. Mit einer vielfältigen Auswahl an Champagner-Labels, darunter Moët Chandon das von Virgin Voyages präsentierte Champagnerhaus. Passagiere können sich für ein Glas Champagner zu einem Preis ab 9 entscheiden oder sich eine Vintage-Flasche für 1.000 gönnen. In Anlehnung an Virgins typisch britische Herkunft und Exzentrizität wird Sip einen charakteristischen Nachmittagstee anbieten, der sowohl die Augen als auch die Geschmacksnerven erfreuen und gleichzeitig maritime Elemente zelebrieren wird.

Entworfen vom Designteam von Virgin Voyages, mit Raumdesign von HKS Hospitality Interiors, wurde die Lounge vom Glamour und der Spritzigkeit des Champagners inspiriert. Ausgestattet mit einer langen Marmorbar mit Rosé-Gold-Einlage, ermutigt Sip die Kreuzfahrtgäste, sich einer der luxuriösesten Zusammenstellungen von Champagner und Kaviar hinzugeben. Gold- und rosa-pinke Farbtöne spiegeln die Farbe der servierten Champagner wider und werden durch wässrig tiefblaue und carraraweiße Marmorbars und -tische auf wunderschöne Weise ergänzt. Die tiefseeblaue Bankettwand und der Teppich, der sich durch den Raum schlängelt, schaffen die Möglichkeit, sich zu jeder Tageszeit zu erholen oder zu entspannen, während das Schiff durch die blauen Wellen des Ozeans fährt.

ZEITLICH BEGRENZTES BUCHUNGSANGEBOT

Passagiere können jetzt bis zum 30. November auf die Eröffnungssaison von Virgin Voyages anstoßen, da diejenigen, die Kreuzfahrten im April oder Mai buchen, bei ihrer Ankunft eine kostenlose Virgin Voyages Limited-Edition-Flasche Moët Chandon Impérial in ihrer Kabine erhalten. Darüber hinaus können Passagiere, die jetzt buchen, ihre Reise mit der Hälfte ihrer Anzahlung buchen. Zukünftige Segler und Matrosen können Virgin Voyages unter www.virginvoyages.com besser kennenlernen.

ÜBER VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages ist eine globale Lifestyle-Marke, die sich der Schaffung der unwiderstehlichsten Urlaubserlebnisse der Welt verschrieben hat. Virgin Voyages ist in den USA, dem Vereinigten Königreich und Europa tätig und hat derzeit vier Schiffe beim Schiffbaumeister Fincantieri bestellt.

Im Hinblick auf die für 2020 geplante Eröffnungssaison wurde das erste Schiff von Virgin Voyages, die Scarlet Lady, nach dem Vorbild des eleganten Luxus einer modernen Yacht entworfen. Mit Räumen, die von einigen der wichtigsten Namen der zeitgenössischen Innenarchitektur gestaltet wurden, wird die Scarlet Lady erwachsenen Reisenden ab 18 Jahren vorbehalten sein und ihnen ein Refugium auf See bieten.

Eine Dosis "Vitamin See" wird auf natürliche Weise über das gesamte Schiff verabreicht, wobei das Wohlbefinden durch eine Mischung aus hochenergetischen Momenten in Verbindung mit Entspannung und Verjüngung aktiviert wird. Die Scarlet Lady wird auch mit verführerischer Unterhaltung und über 20 erstklassigen lauschigen Speiselokalitäten an Bord aufwarten. Mit Luxus einmal anders oder Rebellious Luxe, wie das Unternehmen es nennt, wird Virgin Voyages seinen Kreuzfahrtgästen mit all den Restaurants, Gruppenfitnesskursen, Softdrinks, Zuwendungen, WLAN und vielen weiteren Virgin-Überraschungen, die im Preis inbegriffen sind, einen unglaublichen Mehrwert bieten.

Die Scarlet Lady wird 2020 von Miami aus in die Karibik fahren und mehr als 2.770 Gästen und 1.150 fantastischen Crew-Mitgliedern aus aller Welt Platz bieten. Informieren Sie sich unter virginvoyages.com über die aktuellsten Neuigkeiten.

