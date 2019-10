Beyond Meat, der Hersteller der Fleischlos-Patties "Beyond Burger", sucht nach einem europäischen Produktionsstandort. Bereits ab dem kommenden Jahr wird die Endfertigung der Patties in einer niederländischen Fabrik stattfinden. Wie die Welt berichtet, sucht Beyond Meat nach einem eigenen Produktionsstandort in Europa. Bislang werden die Produkte ausschließlich aus den USA importiert und über drei Kooperationspartner vertrieben. Dazu gehören die Wiesenhof-Mutter PHW und das niederländische Unternehmen Zandbergen. Teile der Produktion ab 2020 in den Niederlanden Am Standort des Kooperationspartners Zandbergen entsteht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...