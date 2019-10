Die nächste Übernahme in der Windbranche kündigt sich an: Wie die PNE AG (WKN: A0JBPG) heute mitteilt, stehe die Gruppe kurz vor einer Übernahme durch Investoren. So habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Investorenvereinbarung mit einer der US-Investmentbank Morgan Stanley nahestehenden Bieterin unterzeichnet.

Demzufolge wird die Photon Management GmbH im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots 4,00 Euro je PNE-Aktie in bar auf den Tisch legen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Hamburger Windanlagenbauer Nordex nach einer Kapitalspritze vor der Übernahme durch seinen spanischen Großaktionär Acciona steht (wir berichteten).

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Mindestens 50% der Stimmrechte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...