Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute richtet sich der Blick vor allem auf die Verbraucherpreise in den USA des abgelaufenen Monats, so die Analysten der Helaba.Die Zinssenkungserwartungen in den USA seien ausgeprägt. Eine weitere Reduzierung des Leitzinsbandes im Oktober sei nahezu vollständig eskomptiert und darüber hinaus werde mit weiteren Schritten gerechnet. Jerome Powell habe die aktuelle Situation jüngst mit den 90er Jahren verglichen, als eine begrenzte Anzahl von Zinssenkungen Sorge tragen sollte, dass das Wachstum fortgesetzt werde. Dass der Geldmarktfuture per Januar 2021 ein Niveau von 1,0% einpreise, erscheine daher überzogen. ...

