Hamburg (www.anleihencheck.de) - Stellen Sie sich vor, sie bekommen Geld geschenkt und verweigern die Annahme, so Dr. Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank.So mache es derzeit die Bundesregierung. Ein Denkexperiment führe das vor Augen. Derzeit würden die zehnjährigen Bundesanleihen bei -0,6% rentieren, Investoren seien also bereit dem Staat Geld zu schenken. Finanzminister Olaf Scholz könnte beispielsweise eine Anleihe von 10 Mrd. Euro emittieren, das Geld in einen Reservefonds legen und würde zehn Jahre lang jedes Jahr 60 Millionen Euro erhalten. Tue er aber nicht. Zwei Stichworte würden die Schuldenverweigerungshaltung der Regierung erklären: Die Schuldenbremse und die nahezu heilig gesprochene schwarze Null. Im Ausland löse diese Politik bestenfalls Mitleid, häufig Kopfschütteln und vielfach völliges Unverständnis aus. Leider müsse man den ausländischen Beobachtern Recht geben. Als Staat neue Schulden auszuschließen, sei schlichtweg Unsinn. Das gelte umso mehr bei tief negativen Zinsen. ...

