Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ASML von 200 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Branchenumfeld erreiche die Talsohle und die Geschäfte von ASML mit Lithografieanlagen basierend auf extrem ultravioletter Strahlung (EUV) stützten, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher seien die Perspektiven für das vierte Quartal und das kommende Jahr als solide zu bewerten. ASML bleibe ihr Favorit unter den Anlagenherstellern für die Chipindustrie. Das neue Kursziel reflektiere auch die Neubewertung des Sektors./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-10-10/11:17

ISIN: NL0010273215