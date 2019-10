Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wirecard nach einem Kapitalmarkttag des Zahlungsabwicklers auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Innovationen trieben das Wachstum weiter an, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Anlagehintergrund sei vollständig intakt./ajx/la

