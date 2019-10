Kirkland Lake Gold Ltd. veröffentlichte gestern die Produktionszahlen für das dritte Quartal 2019. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen eine Rekordproduktion von 248.000 Unzen Gold verzeichnete; eine Zunahme um 38% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und 16% höher als im vorherigen Quartal.



Diese wurden durch eine rekordverdächtige Produktion an der Fosterville-Mine von 158.327 Unzen Gold angetrieben, was die bisherige Goldproduktion im Jahr 2019 an dieser Mine auf 427.472 Unzen erhöhte.



Die Produktion an der Macassa-Mine belief sich in Q3 auf 62.945 Unzen Gold, 13% höher als im Vorjahreszeitraum und 9% höher als im vorherigen Quartal.



Am Holt-Komplex produzierte man hingegen 27.128 Unzen des Edelmetalls gegenüber 33.955 Unzen in Q3 2018 und 24.696 Unzen im zweiten Quartal 2019.



Zum 30. September 2019 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 615 Millionen Dollar.



