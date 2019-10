JUST - EVOTEC BIOLOGICS & BIOCON BIOLOGICS UNTERZEICHNEN LIZENZVEREINBARUNG FÜR EIN BIOSIMILAR-PROGRAMM DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges JUST - EVOTEC BIOLOGICS & BIOCON BIOLOGICS UNTERZEICHNEN LIZENZVEREINBARUNG FÜR EIN BIOSIMILAR-PROGRAMM 10.10.2019 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * BIOCON BIOLOGICS LIZENZIERT EIN FRÜHPHASIGES BIOSIMILAR-PROGRAMM EIN UND ÜBERNIMMT DIE WEITERE ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG SOWIE KOMMERZIALISIERUNG UNTER IHRER EIGENEN MARKE * JUST - EVOTEC BIOLOGICS HAT EINE LIZENZGEBÜHR ERHALTEN UND WIRD ANSPRUCH AUF MEILENSTEINZAHLUNGEN HABEN Hamburg, Deutschland, Seattle, USA, und Bengaluru, Indien, 10. Oktober 2019: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) und Biocon Limited ("Biocon Ltd") (BSE Code: 532523, NSE: BIOCON) gaben heute bekannt, dass Biocon Biologics, eine vollständige Tochtergesellschaft von Biocon Ltd, und Just - Evotec Biologics, ein Unternehmen im Evotec-Konzern, eine strategische Lizenzvereinbarung für ein frühphasiges, präklinisches Biosimilar-Programm geschlossen haben. Biocon Biologics wird dieses Biosimilar-Programm unter ihrer eigenen Marke durch den gesamten Entwicklungsprozess, inklusive der IND-Einreichung, Herstellung, sowie der globalen Vermarktung nach der behördlichen Zulassung übernehmen. Biocon Biologics verfolgt das Ziel, mit dieser differenzierten Therapie den Bedarf einer großen Patientengruppe zu decken. Durch die Einlizenzierung hat Biocon Biologics ihr aktuelles therapeutisches Portfolio über die Bereiche Diabetes, Onkologie und Immunologie hinaus erweitert. Just - Evotec Biologics verfügt über eine einzigartige Plattform mit tiefgreifender Expertise in den Bereich Protein-, Prozess- und Herstellungswissenschaften, die sie zur Entwicklung dieses komplexen Moleküls eingesetzt hat. Just - Evotec Biologics hat eine Lizenzzahlung in nicht bekannt gegebener Höhe von Biocon Biologics erhalten und erhält zudem Anspruch auf potenzielle Meilensteinzahlungen, die beim Erreichen bestimmter Entwicklungs-, Zulassungs- oder Vermarktungserfolge zu zahlen sind. Dr. James N. Thomas, EVP, Global Head Biotherapeutics & President US Operations von Just - Evotec Biologics, sagte: "Wir sind sehr froh über die neue Partnerschaft mit Biocon, einem multinationalen Unternehmen mit einer starken Präsenz im Bereich Biosimilars. Just - Evotec Biologics' optimierte Produkt- und Prozessplattform hat einen exzellenten frühphasigen Produktkandidaten generiert, den wir nun für die weitere Entwicklung an Biocon Biologics auslizenziert haben. Biocon Biologics wird ihre Kapazitäten in der Entwicklung in den späteren Projektphasen, der Herstellung, sowie der Vermarktung einsetzen, um ein attraktives Therapeutikum für Patienten verfügbar zu machen. Wir freuen uns darauf, das Biocon Biologics-Team beim weiteren Fortschritt ihres Programms in die klinischen Testphasen zu unterstützen." "Dies ist der Beginn einer großartigen Partnerschaft zwischen Just - Evotec Biologics und Biocon Biologics", fügte Dr. Thomas hinzu. Dr. Christiane Hamacher, CEO, Biocon Biologics, sagte: "Wir haben großes Vertrauen in die Qualität des von Just - Evotec Biologics entwickelten Biosimilar-Programms. Diese Zusammenarbeit bringt Biocon Biologics bei der Kommerzialisierung eines Biosimilars unter der eigenen Marke einen großen Schritt voran. Mit unserer Expertise in der F&E und in der Herstellung wollen wir dieses differenzierte Therapeutikum aus der Forschung in die medizinische Praxis bringen. Dieses Produkt erweitert unser therapeutisches Portfolio und wird es uns ermöglichen, mit einem hochqualitativen und bezahlbaren Therapeutikum einen großen medizinischen Bedarf zu decken." Im Rahmen der Vereinbarung wird Biocon Biologics das Programm mit sofortiger Wirkung in ihre eigene Entwicklungs- und Vermarktungsverantwortung übernehmen. Biocon Biologics wird zudem weiter von Just - Evotec Biologics' umfassender Erfahrung in der Prozessentwicklung profitieren, insbesondere im Hinblick auf optimierte Herstellungsprozesse. F&E ist von zentraler Bedeutung für Biocon Biologics, die sich langfristig das strategische Ziel gesetzt haben, den medizinischen Bedarf von Millionen Patienten weltweit zu decken. Biocon Biologics' wissenschaftliche Expertise und ihre erstklassigen F&E- und Herstellungseinrichtungen haben es ermöglicht, mehrere Biosimilar-Therapeutika auf den US-amerikanischen und europäischen Markt zu bringen. Biocon Biologics verfügt über eine Produktpipeline von 28 Molekülen, darunter 11 mit Mylan, sowie einige mit Sandoz, und entwickelt zudem viele unabhängig. Das therapeutische Portfolio des Unternehmens umfasst Moleküle aus den Bereichen Diabetes, Onkologie, Immunologie, Dermatologie, Ophthalmologie, Neurologie, Rheumatologie und Entzündungskrankheiten. Finanzielle Details der Lizenzvereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. ÜBER BIOCON BIOLOGICS Biocon Biologics ist eine Tochtergesellschaft von Biocon Ltd, einem innovationsorientierten globalen Biopharmaunternehmen. Biocon Biologics entwickelt hochwertige, erschwingliche Biosimilars, mit denen Patienten weltweit Zugang zu einer hochmodernen Klasse von Therapien erhalten. Das Unternehmen ist weltweit als voll integrierte Biosimilars-Organisation einzigartig positioniert und verfolgt das Ziel, die Lebensqualität von Patienten durch innovative und integrative Gesundheitslösungen nachhaltig zu verbessern. Das Unternehmen verfügt über ein großes Portfolio an Biosimilars, die sich in der weltweiten klinischen Entwicklung befinden. Drei davon werden bereits in mindestens einem der entwickelten Märkte der EU, der USA und Japans vermarktet. Biocon Biologics verfügt über eine Produktpipeline von 28 Molekülen, darunter 11 mit Mylan, einige mit Sandoz, und entwickelt zudem viele unabhängig. Biocon Biologics ist der Ansicht, dass starke Partnerschaften enorme Möglichkeiten bieten, die Zukunft des Gesundheitswesens mitzugestalten und ein Patientenökosystem aufzubauen, das über das Produkt hinausgehen und Millionen von Menschenleben verändern kann. ÜBER BIOCON LIMITED Biocon Limited, seit 2004 börsennotiert (BSE-Code: 532523, NSE-ID: BIOCON, ISIN-ID: INE376G01013) ist ein innovatives globales Biopharmaunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den erschwinglichen Zugang zu komplexen Therapien für chronische Erkrankungen wie Diabetes, Krebs und Autoimmunerkrankungen zu verbessern. Das Unternehmen hat neuartige Biologika, Biosimilars und komplexe niedermolekulare Wirkstoffe in Indien und mehreren wichtigen globalen Märkten sowie generische Formulierungen in den USA und Europa entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen verfügt auch über eine Reihe vielversprechender neuer Wirkstoffe in der Immuntherapie, die derzeit entwickelt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.biocon.com und folgen Sie Biocon Limited auf Twitter @bioconlimited. ÜBER JUST - EVOTEC BIOLOGICS Just - Evotec Biologics, ein Unternehmen im Evotec-Konzern, ist ein einzigartiges Plattformunternehmen, das Design, Entwicklung und Herstellung von Biologika integriert. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Protein-, Verfahrens- und Herstellungswissenschaften hat das Team von Just gemeinsam die wissenschaftlichen und technischen Hürden überwunden, die den Zugang zu lebensverändernden Proteintherapeutika behindern - vom Design therapeutischer Moleküle bis zum Design der Produktionsanlagen, in denen sie hergestellt werden. Unser Fokus liegt darauf, mit wissenschaftlichen und technologischen Innovationen einen globalen Markt zu erschließen und Mehrwert zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter www.just.bio. ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec. ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Kontakt Evotec SE: Gabriele Hansen, SVP Corporate Communications, Marketing & Investor Relations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com 10.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec SE Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 888257 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 888257 10.10.2019 ISIN DE0005664809 AXC0109 2019-10-10/12:01