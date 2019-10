Newark (www.anleihencheck.de) - Unsere Erwartungen an die Verhandlungen über den Handelskonflikt zwischen den USA und China in dieser Woche sind relativ zurückhaltend, so Dr. Nathan Sheets, Chief Economist and Head of Global Macroeconomic Research bei PGIM Fixed Income.Für Präsident Trump sei eine mögliche Deeskalation im Handelskrieg eine "gute Nachricht"; er könnte die kommenden sechs Wochen auch weitere politische Entwicklungen abwarten und diese Karte erst anschließend spielen. Nicht mehr, sondern weniger Zölle würden Trump auch im Wahlkampf zusätzlich unterstützen. Aus Sicht der Experten liege die Wahrscheinlichkeit, dass Trump in den nächsten Wochen auf eine weitere Erhöhung der Zölle verzichte, bei 60 Prozent. Selbst wenn einige Zölle eventuell abgebaut würden, sei das Umfeld dennoch weniger gut als im Frühjahr des vergangenen Jahres. ...

