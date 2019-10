Köln (www.anleihencheck.de) - Es ist eine seltsame Vorstellung, dass Sparer eine Bank dafür bezahlen, dass sie ihr Geld verwahrt - aber genau das könnte in Teilen der Eurozone kommen, so die Experten von AXA Investment Managers.Anleiheinvestoren seien damit sogar schon konfrontiert: Viele Staatsanleihen aus Ländern wie Deutschland und Japan würden unter null rentieren. Das Gesamtvolumen dieser negativ verzinslichen Anleihen habe kürzlich 15 Billionen US-Dollar überschritten. Auch Unternehmensanleihen würden allmählich diesem Beispiel folgen; einige seien bereits heute negativ verzinst. Während diese Szenarien früher undenkbar gewesen seien, würden sie heute mehr und mehr an Normalität gewinnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...