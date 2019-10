Es sind noch gut zwei Wochen hin, bis der größte Online-Händler der Welt, AMAZON, seinen Quartalsbericht präsentieren wird. (22. Oktober ist geplant). Dennoch steht das Unternehmen derzeit im besonderen Fokus des Marktes. Wie im übrigen auch andere große Internetfirmen wie GOOGLE oder FACEBOOK. Dabei geht es um einen besonderen Aspekt, die Besteuerung der Geschäfte.Wenn Sie die Diskussion verfolgt haben, wissen Sie: Viele Länder sind derzeit extrem unzufrieden damit, dass die großen Internet-Giganten zwar umfangreiche Geschäfte in den jeweiligen Ländern tätigen, aber im besten Fall nur minimale Steuern zahlen. Die meisten Steuern werden über mehr oder weniger komplizierte Konstruktionen nur in Niedrigsteuer-Ländern wie beispielsweise Irland gezahlt. Das soll sich zukünftig ändern. So hat gerade die OECD einen ersten Vorschlag vorgelegt, wie die Steuerfrage auf internationaler Ebene gelöst werden kann. Dabei dürfte wohl auch Amerika mitziehen. Wenigstens hatte man sich beim letzten G-7-Treffen in Paris ebenfalls auf die Erstellung eines solchen Regelwerkes verständigt.

