Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) und Biocon Limited ("Biocon Ltd") (BSE Code: 532523, NSE: BIOCON) gaben heute bekannt, dass Biocon Biologics, eine vollständige Tochtergesellschaft von Biocon Ltd, und Just - Evotec Biologics, ein Unternehmen im Evotec-Konzern, eine strategische Lizenzvereinbarung für ein frühphasiges, präklinisches Biosimilar-Programm geschlossen haben. Biocon Biologics wird dieses Biosimilar-Programm unter ihrer eigenen Marke durch den gesamten Entwicklungsprozess, inklusive der IND-Einreichung, Herstellung, sowie der globalen Vermarktung nach der behördlichen Zulassung übernehmen. ...

