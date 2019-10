Waymo hat eine E-Mail an die Kunden seines Fahrdienstes im amerikanischen Phoenix geschickt. Darin kündigt das Unternehmen an, die nächsten Buchungen könnten mit einem autonom fahrenden Auto ohne Sicherheitsfahrer bedient werden. Waymo macht den nächsten Schritt und bewegt sich konsequent in Richtung vollautonomen Fahrens. Bislang hat das Alphabet-Unternehmen schon umfangreiche Tests mit fahrerlosen Fahrzeugen durchgeführt. Jetzt sieht es die Zeit für den Einsatz am Kunden gekommen. Waymo: Wenn der Fahrdienst ohne Fahrer kommt So müssen Fahrgäste des Waymo-Fahrdienstes in der Umgebung der amerikanischen Stadt Phoenix ...

