München (pta023/10.10.2019/12:27) - Vorstand und Aufsichtsrat der micData AG haben beschlossen, die Firma der Gesellschaft in Securize IT Solutions AG zu ändern. Ein entsprechender Vorschlag zur Satzungsänderung wird der Hauptversammlung, die am 19.11.2019 in München stattfindet, zur Entscheidung vorgelegt. Die Namensänderung hat mehrere Gründe. Vor allem spiegelt der neue Firmenname das wesentliche Tätigkeitsfeld der Gesellschaft, die Digital Security, besser wider. Außerdem hat der Gründungsgesellschafter mic AG nach den erfolgten Kapitalmaßnahmen keinen beherrschenden Einfluss mehr, was nun im Firmennamen zum Ausdruck kommen soll. Weiter wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, für den aus dem Aufsichtsrat ausscheidenden Wolrad Claudy, als neues Aufsichtsratsmitglied Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht zu wählen.



"Die micData AG hat unter meiner Führung in den letzten 12 Monaten einen strikten Transformationsprozess durchlaufen", so micData Vorstand Christian Damjakob. "Wir sind schuldenfrei, finanziell gut aufgestellt, und mit 58% mehrheitlich an einer erfolgreichen Digital Security Firma beteiligt. Die Diso AG bietet hochsensiblen Bereichen von Großunternehmen ihren schnell zu implementierenden, speziell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittenen Secure Workplace. Dieser Cloud-basierte Arbeitsplatz wird höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Flexibilität gerecht. Zudem hält die Diso AG langjährige Kundenbeziehungen zu Konzernen und Behörden in der Schweiz und Deutschland. Die neue Securize IT Solutions AG wird die Wahrnehmung als innovatives und kompetentes Digital Security Unternehmen befördern. Mit dieser Positionierung sind wir in der Lage, das bestehende Geschäft auszubauen und bei passender Gelegenheit Beteiligungen im Segment Cybersecurity und Digital-Asset-Security zu akquirieren. Wir werden dabei von unseren strategisch ausgerichteten Aktionären unterstützt."



Vorstand und Aufsichtsrat bedauern die Niederlegung des Aufsichtsratsmandates von Wolrad Claudy und bedanken sich für seine sachkundige und proaktive Unterstützung in dieser wichtigen Transformationsphase des Unternehmens. Mit Dr. Jäckle-Mittnacht konnte eine erfahrene Managerin von Beteiligungen in der Digitalbranche als Ersatz gefunden werden. Sie hat an der Universität Zürich als Dr. oec. publ. promoviert, anschließend an der dortigen Hochschule für Wirtschaft doziert und hatte u. a. eine Gremienposition als Aufsichtsrätin des IT-Unternehmens Plaut AG inne. Als aktuelle Mitgliedschaft in einem Kontrollgremium ist die Position als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Janosch film & medien AG zu nennen.



Über die micData AG: Die micData AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Secure Data und Cloud Computing. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die micData Gruppe mit ihrem Secure Digital Workplace hochsensiblen Bereichen von Konzernen höchste Funktionalität und Sicherheit bei der Nutzung der digitalen Arbeitsplätze. Die Kunden sind Großunternehmen in Deutschland und der Schweiz, die typischen Nutzergruppen der Vorstandsbereich sowie M&A-, Rechts- und Patentabteilungen.



