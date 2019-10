München (ots) - Karl Freller, Landtagsvizepräsident und Sprecher für Fragen der Israelitischen Kultusgemeinden der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, zum Anschlag vor der jüdischen Synagoge in Halle:



"Das grausame Verbrechen vor einer Synagoge in Halle macht uns tief betroffen und unfassbar traurig. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wenn an Jom-Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, Menschen von einem Rechtsextremisten ermordet werden, dürfen wir nicht wegsehen! Das 'Erinnern für die Zukunft' ist die zentrale Lehre aus dem Holocaust und den Verbrechen der Nationalsozialisten. Wir stehen zu unseren jüdischen Mitbürgern und den jüdischen Gemeinden in Deutschland! Wir dürfen nicht zulassen, dass sie in Angst und Unsicherheit ihren Glauben leben müssen. Antisemitismus, Rechtsextremismus und Fremdenhass haben keinen Platz in unserer Gesellschaft."



Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell

