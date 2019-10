Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die unklaren Aussichten über das Ausmaß weiterer Leitzinssenkungen in den USA ließen die Kapitalmarktrenditen gestern steigen, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss mit 1,59% um 5 Basispunkte höher als am Vortag rentiert. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen habe um 4 Basispunkte auf -0,56% angezogen. 5- bzw. 2jährige Bunds hätten mit -0,79% bzw. -0,74% um 4 bzw. 3 Basispunkte höher rentiert als am Dienstag. (10.10.2019/alc/a/a) ...

