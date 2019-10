UPS baut seine elektrifizierte Flotte in Deutschland im Rahmen des vom Bund geförderten Projekts "ZUKUNFT.DE" durch die Umrüstung weiterer 33 Dieselfahrzeuge aus. Von den 33 neuen UPS-Fahrzeugen werden 15 rein elektrisch betrieben, die restlichen 18 werden Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge sein. Zwei der Hybridfahrzeuge sind bereits in Hannover im Einsatz, die restlichen 16 werden in Bielefeld, Frankfurt und ...

